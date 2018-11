Positano vista da una finestra - omaggio a Paula Baerenfaenger

Il giorno, 31 ottobre 2018, noi ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di Positano, accompagnati dalla prof.ssa Fusco e dal prof. Amatruda ci siamo recati alla Pinacoteca Civica di Positano per ammirare i dipinti di Paula Baerenfaenger, una famosa pittrice vissuta tra il 1884 e il 1953.

Paula era un’ artista tedesca, che a causa della sua malattia si trasferì nel paesino di Positano per giovare del suo ottimo clima. Lei soffriva di una malattia che le aveva provocato una paralisi agli arti ed infatti tutti i suoi dipinti li disegnò stringendo il pennello tra il fianco ed il gomito. Si dedicò molto a disegnare quel poco del panorama di Positano che vedeva, stesa nel letto, dalla sua finestra.

Viveva delle “Elemosine” dei vicini , che le portavano quel poco necessario per vivere. La sua pittura è molto creativa e i suoi dipinti parlano di Positano, vista da varie angolazioni, ed evidenziano quanto lei amasse questo luogo dove, pur essendole difficile vivere per la sua condizione fisica, cambiava spesso dimora alla ricerca di un nuovo sprazzo di paesaggio da dipingere. Dietro questi quadri c’è una figura femminile di grande forza d’animo che trae l’energia necessaria per continuare a vivere dalla bellezza di questo angolo di paradiso.

La sua pittura è molto creativa e vivace ed affascina i ragazzi come noi. Ci colpisce la sua passione per l’arte che non è stata condizionata dalla malattia e che le ha dato tante soddisfazioni.

Oggi Paula Baerenfangaer è sepolta nel nostro cimitero accanto ad altri artisti stranieri venuti nel nostro paese protetti e amati dal popolo di Positano.

Ci preme ringraziare l’associazione per il gemellaggio Positano-Thurnau ed i nipoti di Paula Baerenfaenger per averci dato la possibilità di scoprire ed apprezzare quest’artista che tanto amava la nostra terra.

gli alunni della 3°A e 3°B