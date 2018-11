Positano verso una Tavola Rotonda sul Turismo Sostenibile. Stop ai bus, le associazioni si mobilitano

Positano, Costiera amalfitana. Verso una Tavola Rotonda sul Turismo Sostenibile. Ieri incontro alla Taverna Incontro volto ad organizzare la Tavola Rotonda sul Turismo Sostenibile in Costiera Amalfitana che si terra’ a fine mese. Gli invitati sono invitati a partecipare portando le proprie idee per eventuali soluzioni al problema della viabilità e vivibilità in Costiera . Sara’ stilata la lista delle persone che interverranno nel dibattito e stabilito luogo ,data (entro il 25 novembre) e modalità dell’incontro.

L’ appuntamento che si è tenuto ieri Pomeriggio alla Taverna del Leone finalizzato alla produzione di un documento dove si propongono soluzioni possibili , sottoscritto da cittadini , associazioni , imprenditori e al confronto con gli amministratori locali

Sotto i riflettori il traffico pesante, autobus e camion, in particolare. Positanonews da anni porta avanti una crociata in questo senso, abbiamo più volte sostenuto che sarebbero illegali anche perchè i mezzi non potrebbero circolare senza invadere fisicamente la corsia opposta e non si sono fatte mai le prove di carico sulla S.S. 163 che è , ricordiamolo, una strada borbonica.

Sarebbe il caso anche di mettere le colonnine per le polveri sottili alla Chiesa Nuova e ai Mulini, questa estate le emissioni di smog, dovute al traffico, sono state davvero rilevanti.

All’iniziativa partita da Macchia Mediterranea aderiamo ovviamente come Positanonews, ma anche l’associazione Posidonia, al fine di una strategia comune per la viabilità e vivibilità.

Sarà l’ennesima battaglia che si fa , ma ora siamo tutti molto più motivati. Prossimo appuntamento il 23 novembre ore 16,30 da Casa e Bottega per la Tavola Rotonda sul Turismo Sostenibile scrivendo a macchiamediterranea@yahoo.it