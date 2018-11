Ci sono piccoli e umili gesti, che spesso si traducono in amore per il prossimo e il proprio paese. Non possiamo che elogiare Maria, signora di Positano che nel suo piccolo, dedica del tempo per tenere in ordine il decoro della zona in cui abita. Ci piace pensare che questi gesti e queste foto, possano servire come monito a tutti, ed al tempo stesso un “richiamo” a chi lascia la sporcizia a terra: per questo motivo facciamo un plauso a Maria, che non perde mai l’occasione di dare un segno di civiltà a tutti noi.