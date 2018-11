POSITANO TAVOLA ROTONDA SULLA VIABILITA’ A “CASA E BOTTEGA” I CITTADINI INVITATI

Positano e la Costiera amalfitana intrappolati nel traffico, caos per Praiano, delirio ad Amalfi, si faceva prima ad arrivare a Roma che a Ravello. Questo è quello che è successo fino a un mese fa e ricomincerà di nuovo ad aprile . Si è sempre detto che questi problemi vanno affrontati d’inverno, la S.S. 163 Amalfitana rischia di diventare un inferno permanente per sei mesi e ne va della viabilità, ma anche della vivibilità, oltre che dell’economia. Per questo noi di Positanonews sosteniamo questa iniziativa alla quale ci ha invitato il Presidente di Macchia Mediterranea Daniele Esposito

Incontro Pubblico

Positano 23 Novembre 2018 alle ore 16:30

Presso il locale “Casa e Bottega” in Via Pasitea, 100

IL

TURISMO SOSTENIBILE

“Tavola Rotonda”

L’associazione Macchia Mediterranea promuove la seconda Tavola Rotonda di Turismo Sostenibile, questa volta il tema cardine sarà la Viabilità:

“SS 163“

PROBLEMATICHE E POSSIBILI SOLUZIONI DA PROPORRE

Programma

Introduzione

Per l’Ass. Macchia Mediterranea, Maria Pizza Bolognesi (Avvocato)

Interventi

Vito Cinque (Albergatore)

Lorenzo Cinque (Albergatore)

Antonino Rianna (Mobility Amalfi Coast)

Per l’Ass. Distretto di Amalfi, Andrea Ferraioli (Albergatore)

Per l’Ass. Posidonia, Michele Cinque (Direttore Positano News)

A seguire i Sindaci

Sindaco di Positano Michele De Lucia

Sindaco di Praiano Giovanni Di Martino

Al termine degli interventi ci sarà un dibattito Pubblico.

Sono state invitate a partecipare alla Tavola Rotonda anche altre Associazioni presenti sul Territorio interessato dalla SS 163.

Coordinatore degli interventi, Roberto Pontecorvo (Laureato in Relazioni Internazionali e specializzato in Studi Europei).

L’Associazione Macchia Mediterranea Ringrazia Tutti per l’attenzione e disponibilità.