Positano, Costiera amalfitana . Tagliato questa mattina il pino secco alla sponda, sfondo di tante foto e cartoline. Sono tanti i commenti sui social, anche con accuse, ma da tutti viene una richiesta a voler ripiantarlo e con lui anche l’altro che è stato abbattuto al Marincanto. Ma non solo questi, dicono a Positanonews “ci sarebbe da rifare tutto il verde pubblico all’interno del paese, gli alberi che sono una ricchezza si stanno togliendo facendo posto a tavoli o posti auto” . Non possiamo non condividere questo grido di dolore come quello di chi dice “Non dimenticate tutti gli alberi distrutti dall’incendio”, ebbene natura e bellezza viaggiano a braccetto, bisogna combattere per le piccole come per le grandi cose, per un albero come per una foresta, se si ama il proprio territorio.

di 3 Galleria fotografica Positano prima e dopo il pino alla sponda