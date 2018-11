Positano. Il servizio di mobilità aggiunge altre due corse fino al 18 novembre

Forse questa volta la voce del popolo è stata più forte degli altri anni, fatto sta che almeno fino a domenica diciotto novembre il servizio di trasporto pubblico di Positano ha deciso di rivedere il proprio orario, che aveva posto come fine corsa per l’interno della cittadina le ore 21.00, aggiungendone un’ulteriore dopo un’ora alle 22.00 e chiudere l’accesso a Nocelle e Montepertuso dal centro paese alle ore 19.20, per inserirne un’altra, sempre con il gap di due ore, alle ore 21.20.

Per semplicità di informazione, quindi riassumiamo i nuovi orari con il post inserito sul profilo facebook dell’Azienda.

Si avvisa la Spettabile utenza che su richiesta dell’amministrazione comunale da domani 03 Novembre, fino a domenica 18 Novembre, saranno aggiunte le seguenti corse:

21.10 MONTEPERTUSO – NOCELLE

22.00 INTERNO POSITANO

Apprezziamo lo sforzo, auspichiamo che si possa giungere all’ottimizzazione degli orari per venire incontro all’utenza, specialmente di chi fa del servizio di trasporto pubblico l’unico mezzo di mobilità e vive il paese tutto l’anno.