Positano pioggia e vento ma in spiaggia Winde Dark House, Capricci e la Cambusa aperti. Nel paese mancano luci

Positano, Costiera amalfitana. In tanti chiudono. Ma bisogna dire che c’è chi rimane aperto per dare ospitalità Nicodemo Rispoli con Wine Dark House e Capricci col ristorante La Cambusa di Ornella Amitrano dopo le 19, prima era aperto anche il bar Paradise e, in piazza, Da Vincenzo, con una spiaggia bellissima ma deserta c’è sempre qualcuno che da ospitalità grazie a nome di tutti

Nel resto del paese però troppo vuoto a Fornillo, alla Chiesa Nuova presidiano Il Bar Internazionale ed Il Grottino, a Laurito la Taverna, ma per il resto troppo al buio, mancano le luci. Un pò di illuminazione natalizia non guasterebbe già da ora visto che le località turistiche limitrofe, a Sorrento in primis ma anche Amalfi e Minori, sono illuminate