Positano, operazione riuscita per il nostro amico Massimo Capodanno

Siete in tantissimi a chiederci informazioni circa le condizioni di salute del nostro amico e fotoreporter Massimo Capodanno. Ricordiamo, Max è stato colto da un malore mercoledì scorso ed è stato necessario il suo ricovero in ospedale, a Salerno. Al momento del malore era cosciente, tanto che pare abbia chiamato lui i soccorsi. E’ stato sottoposto ad un’operazione chirurgica nella torre cardiologica dell’ospedale Ruggi, operato da una delle migliori equipe della Campania: l’operazione è andata bene e lui è cosciente, provato, ma cosciente.

Vogliamo solo dire che consigliamo di non andare a visitarlo all’ospedale perché in questi casi è in genere sempre problematico: la famiglia gli sta vicino e tutti noi siamo vicini con affetto a Max. Lo aspettiamo nella nostra redazione!

Con il suo blog Positano My Life e il suo lavoro di grande qualità, Massimo ha portato alla conoscenza di tutto il Mondo le bellezze della Costiera Amalfitana ed in particolare della sua Positano.

Un abbraccio forte Max da tutti noi di Positanonews e da tutta Positano!