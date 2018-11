Positano: Ecco i nomi degli ammessi alla prova scritta del concorso della Polizia Municipale. Un corpo che va potenziato

Positano. Costiera amalfitana. Il 30 ottobre, presso la Piazza dei Racconti, si è tenuta la prova pratica del concorso per entrare a far parte della Polizia Municipale di Positano. Si trattava di una prova con la motocicletta, visto che il concorso è per vigile motociclista. Gli ammessi sono quelli che hanno superato la prova scritta e ora, dopo aver superato anche la prova pratica, dovranno solo affrontare a fine mese gli orali

Ecco l’elenco degli ammessi a tale prova: Teresa Freddo, Buonocore Ciro, D’Esposito Luisa, Barba Gianpiero, Pappalardo Ester, Ingenito Pasqua.

Tra questi nomi potrebbe esserci il nuovo agente di polizia municipale. C’è da dire che sono tutti con esperienza sia a Positano che a Piano di Sorrento e anche altrove in Campania.

Secondo noi andrebbero assunti tutti. Il Corpo della Polizia Municipale va potenziato, da 5 effettivi dovrebbero essere almeno 10, ciò che darebbe la qualifica di corpo, come era un tempo.

E poi in estate implementare con gli stagionali. I compiti sono tanti ed importanti, il fare multe, le cosìdette contravvenzioni stradale, è solo uno dei compiti e forse uno dei meno importanti.

Molti dimenticano che sono agenti di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, hanno competenenze varie , fra cui urbanistica e sanzione di reati, oltre a poter essere un grande ausilio per la protezione civile e per il turismo fornendo assistenza e accoglienza ai nostri ospiti.

Il corpo andrebbe potenziato e si dovrebbe anche fare un concorso per il Comandante di Polizia Municipale che si aspetta da oltre un ventennio. Fare coordinamenti con Praiano e Amalfi, da una parte, e Piano di Sorrento e Vico Equense, dall’altra parte. Insomma ci sarebbe davvero tanto da poter fare..

Dare dignità ai vigili e ai loro compiti significa potenziarne il corpo.

Intanto in bocca al lupo da Positanonews a tutti, ci auguriamo che entrino tutti in servizio, avendoli consociuti ed apprezzati per il loro operato. .