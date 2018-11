Positano, malore per il nostro amico e fotoreporter Massimo Capodanno: interviene eliambulanza

Positano. Malore poco fa per il nostro amico e fotoreporter di fama nazionale Massimo Capodanno. E’ successo pochi minuti fa e ancora non abbiamo notizie certe e dettagli, fatto sta che sappiamo sia intervenuta l’ambulanza che ha percorso un tratto contromano per arrivare prima a Montepertuso, dove lo aspettava l’eliambulanza. Con il suo blog e il suo lavoro di grande qualità, Massimo ha portato alla conoscenza di tutto il Mondo le bellezze della Costiera Amalfitana ed in particolare della sua Positano. Proprio oggi doveva recarsi a Milano per visitare la nipotina nata dal figlio Nicola e dall’attrice Bevilacqua.

Appena avremo maggiori dettagli vi aggiorneremo.