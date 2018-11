Positano il Lemon Point sul Sentiero degli Dei a Nocelle virale anche in Cina. Una foto del blogger Lui Hon è arrivata anche a Pechino , il post virale con Maria Luisa De Simone è arrivato dalla Costiera amalfitana a Pechino . E tanti gli apprezzamenti della comitiva di cinesi, tutti di alto livello sociale, alla simpatia e cortesia, come pure hanno apprezzato che veniva tenuto pulito con il compagno Tonino non solo il gazebo ma anche tutta l’area circostante con grande rispetto e amore della natura e degli animali, amati e coccolati, fra cani e gatti, e anche Stella, una bellissima cavalla che si trova a pochi metri nel recinto, di proprietà della De Simone. Lo si può vedere scendendo proprio dalle scale che partono dalla suggestiva piazzetta , di fronte alla storica chiesa di Nocelle, che arrivano sin giù alla Statale Amalfitana ad Arienzo, proprio sopra l’antica spiaggia dove si trova lo storico Mulino d’ Arienzo , il liberto che si diceva faceva il pane per Tiberio a Capri. Una conclusione del percorso partito da Agerola per Praiano sulla Costa d’ Amalfi sicuramente più naturale del mettersi nel budello di traffico che si trova scendendo per la moderna rotabile che scende per Montepertuso, ma anche solo venire qui è uno spettacolo, sicuramente la vista più panoramica di Nocelle. Ovviamente non potevano mancare gli apprezzamenti alle limonate con selezionati limoni sia della Costa d’ Amalfi che di Sorrento, direttamente dai contadini, alle bevande salutari con erbe particolarmente dissetanti e benefiche. Complimenti, anche così si fa promozione, sopratutto col sorriso.