Positano: A Lavoro per la Biblioteca comunale – Diventerà un centro sociale. Appello a tutti per dare una mano.

Continuano i lavori dell’associazione Posidonia nella biblioteca comunale che si trova nelle scuole elementari a Positano.

di 10 Galleria fotografica Positano associazione Posidonia a lavoro per la nuova biblioteca comunale alle elementari









E’ stata trasferita quest’estate con tanto lavoro dal plesso delle scuole medie a quello elementare.

Ora è situato in uno spazio ampio dove si possono organizzare diverse attività culturali, ricreative, sociali sia per i giovani che per gli anziani; si può fare davvero di tutto!

I volontari si stanno dando da fare per sistemare tutto, un lavoro ancora pesante, per questo si chiede ai cittadini di collaborare in questo progetto.

La vicepresidente Maria Rosaria Manzini ha affermato: “Sicuramente questo posto diventerà meraviglioso! Contiamo di aprirlo al pubblico tra un mese organizzando attività di qualsiasi tipo e con evento che ci sarà dopo Natale.”