Positano. L’attore Rick Cosnett, interprete di “The Vampire Diaries”, in vacanza con la fidanzata

L’estate è terminata ma i vip continuano a scegliere Positano e la costiera amalfitana per trascorrere qualche giorno di relax in uno dei posti più belli al mondo. A trascorrere qualche giorno nella città verticale questa volta è l’attore Rick Cosnett, divenuto famoso per aver ricoperto il ruolo di protagonista in “The Vampire Diaries”. L’attore ha passeggiato per le stradine della cittadina insieme alla fidanzata Madeline Maguire e sui social ha condiviso le foto della loro vacanza ancora Vip fuori stagione , diciamo , in costa d’ Amalfi, sempre ripresi in antemprima questa volta dall’Australia o Rick Cosnett, noto per la serie TV The Vampire Diaries, interpretando il ruolo del professor Wesley Maxfield. Nel 2014 ottiene, invece, il ruolo di Eddie Thawne nella serie TV The Flash, che ricopre fino al 2015. Sempre nello stesso anno prende parte alla serie televisiva Quantico, recitando la parte di Elias Harper fino al 2016. Davvero peccato che molti alberghi hanno deciso di chiudere , nonostante l’impegno dell’amministrazione a tenere aperta la Villa Romana e l’attrattiva che ha Positano nel mondo..