Positano, Costiera amalfitana . Ad un mese dalla Festa del Pesce a Fornillo è giunto il momento dei ringraziamenti. E come ogni anno si ringrazia con una festa “Sono in tanti – dice Paolo Marrone -, che collaborano alla realizzazione di questa manifestazione e ad ognuno di loro vogliamo stringere simbolicamente la mano, come si fa con i vecchi amici, sicuri di ritrovarli al nostro fianco anno dopo anno. Lo spirito che anima tutti noi volontari, va rinsaldato e incoraggiato, perché ognuno sappia sempre di essere parte importante di un progetto comune. Ed è per questo che domenica 4 novembre, come ormai consuetudine, la famiglia della Festa del Pesce torna a Fornillo, da Pupetto, per passare un giorno insieme tra un piatto di Caporalessa e un bicchiere di vino. Tutti gli amici che hanno collaborato alla realizzazione della XXVII festa del pesce sono invitati a partecipare.”