Positano: Intervento dei vigili del fuoco su un principio di incendio

Positano, Costiera Amalfitana. Questa mattina intervento dei vigili del fuoco per un principio di incendio partito da una persona che stava “facendo pulizia” nel suo giardino incendiando le sterpaglie, non rispettando gli orari previsti dalla legge, che da anni tutala Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, sul divieto di incendiare sterpaglie in orari, tempi e periodi non prestabiliti.

Non è la prima v0lta che succedono cose del genere: in Penisola e in Costiera è un déjavu continuo svegliarsi con la puzza di fumo, soprattutto per chi vive nelle zone collinari.

Alcuni che non rispettano la legge, non incendiano solo le sterpaglie, ma anche la vera e propria spazzatura, tra cui plastica, carte e anche materiali indifferenziati, che nuoce non solo all’ambiente, ma anche alla nostra!

Bisogna prendere dei seri provvedimenti con queste persone e non rimanere sempre a guardare e sperare, bisogna agire: oggi protrebbe essere un piccolo di incendio di poco conto, ma un domani potrebbe diventare un danno irreparabile.

Cerchiamo di tutelare l’ambiente e soprattutto il furuto dei nostri figli se vogliamo che la specie vada avanti.