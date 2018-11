Positano Gioia è di Agerola ed è diventata la mascotte della spiaggia

Positano, Costiera amalfitana. Abbiamo fatto degli aggiornamenti dopo l’appello di Cristina d’ Aiello

” Possibile che nn si riesce a trovare un padrone x questa bella cagnolona???? Lei è sterilizzata….. bravissima con i suoi simili sia maschi che femmine….. avrà intorno all anno MAX un anno e mezzo!!!!! È anche adatta a stare con gatti…. nn gli torce un pelo!!!! La stazza è grande…. quindi amanti delle taglie grandi…. vi prego…. tra poco inizierà il freddo….. adottatela!!!!! Lei sta sempre in spiaggia….. ha sempre da mangiare….. (qualcuno di buon cuore ci lascia sempre un piatto pieno)….importante….. nn abbaia!!!! È bravissima!!!!!! Vi prego….. mi si piange il cuore che dovrà passare un inverno al freddo!!!!!”

Elisabeth Sommer, sul facebook della Bluestar Positano, ci racconta la storia di Gioia

New owner please 🐶❤️🐶

Today I want to tell you the story of this wonderful puppy called GIOIA (happiness😍). She appeared here in Positano at the middle of summer – no name, no cell number. A friend of mine @jada._a took care of her, she found the owners. Long story… GIOIA was brought back to her home town – after not even 24 hours and a distance of 4 hours walk she was back in #positano. At the end they did not want her back and we decided to take care of her – restaurants fed her, she got hugs and love from the tourists 💕.

Now we are in winter – the restaurants are closed and the tourists are gone…. GIOIA is still here. We need a new owner – she is a lovely dog, no problem with cats and perfectly fine with kids too. Instagram please help 😊