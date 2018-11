Positano finisce con una grande festa il 18 gemellaggio con Thurnau. Fantastico concerto by Posidonia e donazione alla Biblioteca. Impossibile sintetizzare in poche parole le emozioni vissute con gli amici di Thurnau con la perla della Costiera amalfitana. Un gemellaggio diventato maggiorenne , dal 28 marzo 2000, quando è cominciato colo sindaco Rudi Hofmann , a 81 anni il più anziano del gemellaggio, , che è stato fotografato da Positanonews , nella giornata a Piano di Sorrento, con Martha Weigel , a un anno la più giovane del gemellaggio , con lui un’altro ex sindaco, Dietmar Hofmann.

Dal sindaco Domenico Marrone , ad Ottavio Fusco al sindaco Michele De Lucia, tutte le amministrazioni hanno voluto continuare e hanno sostenuto questo gemellaggio. . Tante le cose in comune fra le due città, fra cui il pianista Wilhelm Kempff , il più grande interprete di Beethoven, morto a Positano, ed il ceramista Gunter Studeman.

Pilastri del Gemellaggio Rosaria Ferrara che presiede l’Associazione Gemellaggi a Positano e Volker Seitter per l’Associazione Freundeskreis Thurnau-Positano, Volker Seitter, ma sono in tanti a sostenere con grande energia il Gemellaggio come Heidi e Mecky, vere stakanoviste.

L’anno scorso una grande svolta con la “Piazza Thurnau” alla Chiesa Nuova inaugurata dall’amministrazione De Lucia sul nuovo Municipio e il primo dicembre ci sarà l’inaugurazione della “Piazza Positano”, con la deposizione di una scultura in pietra e ceramica ideata dall’ing. Berto Antonicelli, donata dal Comune di Positano e realizzata dalle “Ceramiche Casola”, a Thurnau.

E’ stato un gemellaggio iniziato con un temporale che non ha spezzato la gioia di stare a Positano fra i propri amici, dopo la cena al Guarracino il 28 , il 29 ottobre c’è stata la visita alla Villa Romana e al MAR, poi in Pinacoteca Comunale con inaugurazione della mostra dedicata a Paula Baerenfaenger, straordinaria artista tedesca vissuta a Casa Soriano che, senza arti, dipingeva col pennello in bocca o sotto le ascelle, è stato grazie ai contatti avuti da Volker Seitter, che si è incontrato con i nipoti, eredi dell’artista, che si è potuta realizzare questa mostra illustrata da Matilde Romito ad Amalfi , sotto la pioggia battente, Pizza fritta e assaggi al ristorante L’Arsenale. Martedì 30 ottoblre la Visita al museo delle Ferrovie a Pietrarsa; pranzo a Piano di Sorrento ristorante “Le 3 Arcate” poi nel pomeriggio, visita alla torrefazione di caffè Maresca di Piano di Sorrento e grande festa nella redazione della Penisola Sorrentina di Positanonews dove sono andate a ruba magliette, penne e gadgets vari, con una foto di gruppo in Piazza Cota, col direttore Michele Cinque, utilizzata da tutti come simbolo e non può non farci piacere.

Ieri Mercoledì degustazione di Limoncello da Valentino Esposito, il Gusto della Costa, con merenda, poi pomeriggio e sera, festa della Proloco alla Piazza dei Mulini con le Vie dell’Artigianato poi tutti a divertirsi con Halloween a Valle dei Mulini. Oggi grande chiusura con uno straordinario Concerto di Flauti nella Chiesa Madre organizzato dall’Associazione Posidonia , con la presenza del presidente Vito Casola e tutta l’amministrazione comunale , dal sindaco Michele De Lucia, al vice sindaco Francesco Fusco e l’assessore Giuseppe Guida, con il consigliere Antonio Palumbo, che sta sostenendo e seguendo questo bellissimo gemellaggio, e, a seguire, Festa del Gemellaggio alla Pergola con il gruppo “Macramè”. In questa occasione il gemellaggio di Thurnau ha donato 500 euro per l’acquisto di libri e materiale per la biblioteca comunale gestita dall’associazione Posidonia, a ritirarlo il vice presidente Architetto Maria Rosaria Manzini, e l’associazione del gemellaggio di Positano ha donato una splendida ceramica raffigurante la Villa Romana.

Positanonews, il primo giornale online nativo locale delle coste delle Campania, sempre presente a tutti gli eventi del gemellaggio dalla nascita, lo sarà anche in Germania a Thurnau. Seguiremo in diretta l’inaugurazione della “Piazza Positano” a Thurnau. Uno straordinario gemellaggio che è diventata una storia fatta di amicizia e affetto che supera ogni tipo di confine.

Il video del concerto , girato con il cellulare, rende solo minimamente la straordinarietà dell’evento musicale che ha riscosso tanto successo. Lasciamo parlare le immagini. Complimenti a tutti.

