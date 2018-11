Positano. Fango e detriti sono stati rinvenuti questa mattina a Tordigliano, sulla strada statale 163 in direzione Piano di Sorrento. Il materiale terroso, venuto giù con le piogge di questa notte, sono la conseguenza dei recenti incendi avvenuti in quell’area: l’ultimo incendio a ridosso della Statale Amalfitana è infatti avvenuto lo scorso 28 settembre, e data la gravità richiese addirittura la chiusura della strada da parte dell’Anas. Fortunatamente, per il momento non si segnala nessun danno ad auto, ma tale riversamento di materiale in strada resta un segno tangibile dell’opera dei piromani, con l’incendio che ha investito quella zona nelle ultime due estati.