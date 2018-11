Daniele Di Donato, talento nella danza di Positano esordirà al Teatro San Carlo di Napoli. Il grande ballerino e orgoglio positanese, appena una settimana fa ha firmato con il San Carlo, dove si esibirà ne “Lo Schiaccianoci” il prossimo 29 dicembre. Daniele è in questo momento a Napoli per preparare il balletto: ad informarci è stata la sua prima maestra di danza Patty Schisa, di Piano di Sorrento. Molti positanesi saranno a Teatro per sostenere il giovane ballerino.

La carriera di Daniele Di Donato

Daniele ha iniziato a cinque anni il percorso nella Scuola di danza di Patty Schisa, a Piano di Sorrento, e dopo anni ha deciso che la danza era il suo percorso da intraprendere. Il giovanissimo ballerino all’età tredici anni, dopo aver partecipato al concorso di Frédéric Olivieri, direttore della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, realizza il suo sogno di studiare a livello professionistico, vincendo una borsa di studio per frequentare i corsi. Nell’Accademia milanese ha studiato dal quarto corso fino all’ottavo. Le danze eseguite per il diploma sono state la quarta variazione di Variation for four di Anton Dolin, la Mazurka dalla Suite en blanc di Serge Lifar con la musica di Eduard Lalo, e un passo a due tratto da La stravaganza di Angelin Preljocaj. Daniele di recente ha danzato anche nella sua Positano al Premio Leonide Massine. (Foto di Giuseppe Di Martino)