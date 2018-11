Positano domenica e lunedi si vota per le elezioni dei rappresentanti dei genitori

Positano, Costiera amalfitana . Un momento importante per la Scuola che va messo in evidenza come ci chiede giustamente Roberta Parlato, psicologa e madre, impegnata nel sociale e nella scuola . Domenica 18 (dalle 8 alle 12) e lunedì 19 novembre (dalle 8 alle 13) si terranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori all’interno del consiglio di istituto dell’ICS Positano-Praiano “L. Porzio”, nell’auditorium di Fornillo a Positano e a Praiano nella scuola primaria . Il consiglio di istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola ed è composto, oltre che dal dirigente scolastico, da 6 rappresentanti dei genitori, 6 rappresentanti del corpo docente e uno del personale ATA. Entrambi i genitori di ogni alunno (o chi ne esercita la potestà) sono chiamati ad esprimere il loro voto, segnando una croce sulla lista e, nello spazio accanto, i nomi delle due preferenze. Quest’anno ci sarà un’unica lista “Insieme per la scuola” con questi candidati in ordine alfabetico : Erminia Capriglione, Stefano Carro, Beatrice Cinque, Andrea Ferraioli, Roberta Parlato e Sergio Rianna.

“E’ nostra ferma convinzione che si tratti di un appuntamento molto importante per dar voce a quelle che noi genitori sentiamo come criticità della nostra scuola e alle prospettive di crescita e cambiamento. Anche se la lista è unica, andare a votare è un importante segnale di condivisione e una dimostrazione di partecipazione delle famiglie nei confronti della scuola ai fini dell’educazione e della formazione dei nostri ragazzi”.