Positano. Prima convocazione del consiglio comunale per il 29 novembre e seconda convocazione per il 30 novembre. I punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Positano è convocato il giorno 29 novembre alle ore 16.00 in prima convocazione ed il 30 novembre alle ore 16 in seconda convocazione, nella sala delle adunanze del Municipio. Otto i punti all’ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.

2) Ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzare e/o dismettere. Approvazione variazione elenco triennio 2018/2020.

3) Approvazione variazione al piano triennale delle OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018.

4) Razionalizzazione periodica delle partecipate detenute dall’ente locale con riferimento al 31/12/2017.

5) Variazione al bilancio di previsione finanziario triennio 2018/2020.

6) Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera A del Decreto Legislativo n. 267/2000 – Sentenza Corte di Appello di Salerno n. 438/2013 – Vertenza Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo/Comune di Positano.

7) Legge 47/85 e ss. mm. ed int. – Pratica 550/85 presentata dal Sig. Cinque G. (attuali proprietari Cinque A. e Cinque R.A.) fabbricato Via Cercole n. 29/31 ex Via Nocelle n. 82 – Nulla osta cimiteriale.

8) Legge 724/94 ss. mm. ed int. Pratica n. 87/94 presentata dalla Sig.ra Cinque M.G. (attuale proprietaria Cinque C.) immobile in Via Arco, 26 località Nocelle – Nulla osta cimiteriale