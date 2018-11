Positano, Costiera amalfitana . Consiglio comunale storico a Positano il comune rientra in possesso dell’immobile alla Spiaggia Grande dove viene ospitata l’ Azienda di Soggiorno e Turismo. Definita quindi una vicenda che durava dal 1984, anche se in modo apparentemente negativo per il comune che dovrà sborsare un milione di euro. “E’ una vicenda che dura da decenni , per certi versi assurda, visto che vede contrapporsi due enti pubblici – spiega il sindaco Michele De Lucia -. La sentenza è stata favorevole per l’Azienda per quanto riguarda di lavori che sono stati fatti alla Regione Campania dopo una alluvione, ora finalmente torneremo in possesso di un bene pubblico di grande valore ai fini turistici per il paese” . La soluzione è stata possibile anche grazie ai conti buoni del Comune “Riusciremo a fronteggiare questa spesa nata in maniera quasi imprevista, visto che la sentenza, risalente a dieci anni fa, è stata notificata poco fa, prima che andasse in prescrizione – dice l’assessore Giuseppe Guida -, una situazione davvero incredibile, ma ora stiamo valutando quanti debiti inesatti ci sono stati fra locazione e spese a carico dell’Azienda, parliamo di circa due milioni di euro”.

Le opposizioni guidate da Luca Vespoli si sono astenute per quasi tutti gli argomenti, hanno contestato una variazione in ribasso delle spese sociali e hanno votato contro la variazione al bilancio. “Si tratta di una minor spesa di 10 mila euro dovuta a un risparmio generato da una gita degli anziani – spiega Guida -, fondi comunque poi ripartiti sempre sul sociale”. Da rilevare due nulla osta da vincoli cimiteriali legati a condoni edilizi. Il problema del vincolo cimiteriale, cioè il divieto di costruire nelle vicinanze dell’area funebre, a Positano è abbastanza serio visto che il nostro cimitero è connurbato al tessuto edilizio di Liparlati si dovrebbe generalmente ridurre le distanze. Inoltre vi è stata la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzare e/o dismettere. Approvazione variazione elenco triennio 2018/2020. Un elenco formale che, solo se vi è la necessità o l’opportunità, potrebbe essere il presupposto per alienazione di beni.

L’Azienda di Soggiorno e Turismo, un ente che “sopravvive” nonostante sia stato svuotato da poteri e funzioni in attesa della riforma che vede la Campania ultima in Italia ora non avrà neanche una sede. Non riusciamo ancora a crederci che questa annosa querelle, di cui abbiamo cominciato a scrivere praticamente da bambini, sia verso una soluzione con l’assicurazione fornita dal sindaco De Lucia che questo bene rientrerà in possesso dell’ente pubblico locale. Una soluzione che però lascia l’amaro in bocca, lo scontro fra due enti pubblici ha comportato a spese legali ingenti e danni per lo scontro istituzionale, come stiamo scrivendo da decenni prima con il Mattino e Corriere poi con Positanonews, che si sono riversati solo sulla comunità.

Otto i punti all’ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.

2) Ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzare e/o dismettere. Approvazione variazione elenco triennio 2018/2020.

3) Approvazione variazione al piano triennale delle OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018.

4) Razionalizzazione periodica delle partecipate detenute dall’ente locale con riferimento al 31/12/2017.

5) Variazione al bilancio di previsione finanziario triennio 2018/2020.

6) Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera A del Decreto Legislativo n. 267/2000 – Sentenza Corte di Appello di Salerno n. 438/2013 – Vertenza Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo/Comune di Positano.

7) Legge 47/85 e ss. mm. ed int. – Pratica 550/85 presentata dal Sig. Cinque G. (attuali proprietari Cinque A. e Cinque R.A.) fabbricato Via Cercole n. 29/31 ex Via Nocelle n. 82 – Nulla osta cimiteriale.

8) Legge 724/94 ss. mm. ed int. Pratica n. 87/94 presentata dalla Sig.ra Cinque M.G. (attuale proprietaria Cinque C.) immobile in Via Arco, 26 località Nocelle – Nulla osta cimiteriale