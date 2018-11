Positano, concorso Polizia Municipale. Ecco la data della prova orale

Positano, Costiera Amalfitana. Lo scorso 30 ottobre, si è tenuta la prova pratica del concorso per l’assunzione di un agente della Polizia Municipale a tempo indeterminato e part-time. Tutti i candidati hanno superato sia la prova scritta che la prova pratica con motocicletta, con quest’ultimo requisito espressamente richiesto dal concorso.

Gli ammessi alla prova orale, ricordiamo, sono Teresa Freddo, Buonocore Ciro, D’Esposito Luisa, Barba Gianpiero, Pappalardo Ester, Ingenito Pasqua: tutti hanno maturato esperienze sia a Positano che a Piano di Sorrento, prestando servizio anche in altre località della Campania.

Le prova orale si terrà il giorno lunedì 3 dicembre, alle ore 9,30, presso la sala consiliare della Casa Comunale, in via G. Marconi n. 111. I candidati devono presentarsi all’ora indicata dal diario e nella sede del concorso, muniti di valido documento di riconoscimento. Il punteggio finale utile per determinare le posizioni in graduatoria, saranno ottenuti dalla somma degli esiti delle tre prove.

In bocca al lupo ai candidati da Positanonews, con l’augurio che tutti possano entrare in servizio, avendo conosciuto ed apprezzato il loro operato, consci del bisogno di nuovo personale da reclutare, soprattutto in vista della prossima stagione turistica.