L’azienda Multiservice srl, positanese, è un’azienda tuttofare che si occupa di un po’ di tutto in realtà. Lavora nell’ambito del giardinaggio e della manutenzione in generale. Si circonda di personale altamente specializzato adatto e pertinente ad ogni tipo di servizio come: potatura piante, siepi, rovi, alberi, prati, giardini; manutenzione di giardini e terrazzi; pulizia spiagge. Quello che mette in campo, nella fattispecie, che rende di una qualità unica i servizi erogati, sono: la velocità, la sicurezza e l’efficienza del servizio. Nella fattispecie specifica è intervenuta immediatamente sulle spiagge positanesi a mettere ordine e pulizia dopo le mareggiate ed il mal tempo che hanno caratterizzato questi ultimi giorni.

