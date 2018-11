Lo scatto di Carlo Prisco, con protagonisti Marco e Diablo è diventato parte dello spot della Scabec. Una foto che fu scovata da Positanonews, dal direttore Michele Cinque, che la “consegnò” al web come la foto del mese di settembre, poi dopo ripresa da Repubblica e da tutti i siti di informazione , prima di arrivare in questi giorni a Londra ed essere di nuovo ripresa. Non è la prima volta che da Positanonews, il primo quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, notizie della Costa d’ Amalfi e Sorrento vengono riprese a livello nazionale e internazionale ( ultimamente Chi l’ha Visto sulla Rai, per fatti di cronaca, giornali americani per i Vip, etc ).

Il post con il nostro Marco La Camera, all’epoca della diffusione del nostro articolo fu ripreso da testate nazionali e non, per il grande senso di affetto che trasmette questa inseparabile amicizia.

La Scabec Spa, società in house della Regione Campania che valorizza e promozione dei beni culturali regionali, non si è lasciata sfuggire l’occasione di cogliere tale scatto virale, per integrarlo in uno spot che sia rappresentativo del ospitalità a Positano: così Marco e Diablo sono diventati testimonial della campagna “You need more Positano in your life”, patrocinata dal comune della Perla della Costiera. “Grazie a te sono uscito in tutto il mondo”, ha detto Marco al nostro direttore. Non possiamo che essere orgogliosi di avere grandi positanesi come Carlo e Marco. Positano nel Mondo..