Positano accuse choc di Fabrizio Corona ad Alessandro Cecchi Paone sulle sue notti

Positano . Fabrizio Corona, accuse choc sulle notti di Cecchi Paone. Alessandro Cecchi Paone , nostro concittadino radicato nella perla della Costiera amalfitana, con una casa nella zona alta e la presidenza onoraria del San Vito Positano, sta sotto i riflettori negli ultimi giorni

Ospite de La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, Fabrizio Corona non manca di lanciare frecciate contro i suoi “nemici” televisivi. Questa sera il suo obiettivo è stato Cecchi Paone, il giornalista e attuale concorrente del Grande Fratello Vip che proprio durante questa trasmissione lo ha pesantemente attaccato per le sue vicissitudini legali e per quelle personali sostenendo tra le altre cose che Corona sia un pessimo esempio per tutti.

L’ex re dei paparazzi non si è tirato indietro e ha risposto così: “Ho sempre detto che Cecchi Paone ha strumentalizzato la sua omosessualità perché la sua carriera era in declino. Lui predica la moralità ma poi nel privato si comporta in maniera molto diversa, soprattutto la notte. Cecchi Paone dice che non sono un esempio per i giovani? Si sbaglia, io sono un esempio per i giovani. Perché sono stato in galera e ogni volta che sono uscito mi sono risollevato”.

A proposito poi della sua ex fidanzata Silvia Provvedi ha poi aggiunto: “Silvia è stata con me, è venuta a trovarmi tante volte in carcere, non ha mai chiesto niente in cambio e non ha mai avuto copertine “. Ma intanto mentre mandava frecciatine a Paone Asia Argento, con la quale ha avuto un rapporto breve ma intenso, “stendendola sul letto” come ha detto, pare abbia già trovato qualcun’altro..