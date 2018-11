Pompei: Via Rapuaria chiusa 3 giorni per il rischio esondazione del fiume Sarno

Pompei: Stop alla circolazione veicolare per tre giorni in alcuni punti di via Ripuaria, la strada che costeggia il fiume Sarno. Il provvedimento è arrivato poche ore fa da palazzo De Fusco a seguito della caduta di alberi all’interno dell’alveo del fiume che hanno comportato il non regolare defluire dell’acqua.

Inoltre è stato costatato il cedimento, in alcuni punti, della riva sinistra del fiume. Per ragioni di sicurezza è stata quindi disposta la chiusura in alcuni punti della strada per permettere agli operai e alla protezione civile regionale, unitamente ai tecnici comunali, di procedere alla rimozione dei fusti e alla messa in sicurezza della strada. I lavori sono partiti nel pomeriggio di ieri e sono proseguiri per tutta la notte. Via Ripuaria rimarrà chiusa al traffico, tra gli incroci con la Strada Statale 145 e via Fontanelle, nonché alla intersezione di via Ripuaria con via Moregine.

La chiusura del cantiere è prevista tra tre giorni. In caso di completamento anticipato dell’opera si procederà alla riapertura anticipata della strada.

Nel frattempo l’intera area limitrofa è in allarme per l’attesa onda di piena del fiume, già esondato a poche centinaia di metri dalla foce, proprio in via Ripuaria. Il letto del fiume è infatti al momento ostruito dagli alberi caduti al confine tra Scafati e Pompei. L’ostacolo ha frenato rifiuti e arbusti trascinati dalla furia delle acque, creando una diga che ha fatto crescere il livello del Sarno portandolo ai livelli di guardia in una zona molto a monte dalla foce. I residenti sono in allerta e tempestano di telefonate i vigili del fuoco. Già avvisati genio civile, protezione civile e comandi delle polizie municipali. Nella zona solo oggi sono caduti oltre 50mm di pioggia, dopo le precipitazioni già abbondanti dei giorni scorsi.

Fonte StabiaChannel