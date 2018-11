Appena giunto in libreria,Pompei – La Villa Imperiale di Umberto Pappalardo e Mario Grimaldi

Nuovo capitolo della Collana Pompei, l’ambizioso progetto editoriale della Valtrend che analizza alcuni grandi complessi pubblici e privati dell’antica Pompei. L’impresa editoriale prese avvio diversi anni fa col primo volume dedicato all’Insula Occidentalis, che si avvalse del prestigioso contributo del Center for Research of Pictorial Cultural Resources dell’University of Tokyo. Il volume, coordinato da Masanori Aoyagi e Umberto Pappalardo, fu uno splendido lavoro collettaneo che riuniva i contributi di allora giovani studiosi di archeologia vesuviana come Rosaria Chicca Ciardiello, Girolamo De Simone, Mario Grimaldi, Domenico Esposito, Ivan Varriale che esaminavano la complessità architettonica e decorativa delle residenze che si affacciavano lungo quella fascia panoramica residenziale rappresentata dalla cosiddetta Insula Occidentalis. Dopo un’attesa non certo breve, videro la luce il secondo ed il terzo volume della collana: “La Casa di Marco Fabio Rufo” e “Il Foro Civile nella Pompeianarum Antiquitatum Historia di Giuseppe Fiorelli” redatti da Mario Grimaldi. Ora, a firma di Umberto Pappalardo e ancora di Grimaldi, esce il quarto volume dedicato alla Villa Imperiale. Questo libro, come quello dedicato alla Casa di Marco Fabio Rufo, rappresenta il “corpus” degli studi attuali sui due complessi pompeiani. In particolare, la nuova opera si apprezza per la sua qualità di tappa conclusiva di un lungo percorso di studi sul monumento a cui Pappalardo e Grimaldi hanno dedicato larga parte delle loro ricerche. Edificio“fantasma” nella pompeianistica prebellica, la Villa venne alla luce solo a seguito del tragico bombardamento alleato del 1943, quando l’Antiquarium, che la sovrastava, venne completamente distrutto. L’edificio, al momento del rinvenimento, si fece apprezzare per le sue decorazioni in III e IV stile, indice della raffinatezza dei suoi proprietari. L’impianto originario venne edificato nell’ultimo decennio del I secolo a.C., per poi svilupparsi su più livelli, di cui oggi sono visibili il primo ed il secondo, sostenuti da una basis villae. L’edificio ricevette una ridecorazione in IV stile negli ambienti che erano stati danneggiati a seguito di infiltrazioni di acqua provenienti dalle perdite delle soprastanti cisterne ma, per la mancanza di dati archeologici di restauro post sismico, è sicuro che dopo il terremoto del 62 venne abbandonata, costituendo di fatto già un rudere nel 79 quando in quell’area si andarono realizzando i Granai. Le 400 pagine del volume sono arricchite da un poderoso apparato fotografico di 320 immagini a colori, col supporto di un impianto tecnico costituito da 80 ricostruzioni grafiche, piante e tavole. Un’opera che non può mancare sullo scaffale del pompeianofilo. Uno splendido regalo da mettere sotto l’albero di Natale.

giuseppe di leva