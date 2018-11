Pizza al Cioccolato di Lucignolo BellaPizza a Sorrento. La solidarietà di Pino.

Dal 22 al 25 novembre a Sorrento si terrà Chocoland, la fiera del cioccolato artigianale atteso da grandi e piccoli. Quest’anno all’evento sarà presente “Lucignolo Bella Pizza”: famosissima pizzeria di Napoli a Piazza Nazionale, dove la semplicità e l’amore sono gli ingredienti caratterizzanti di questa squisita realtà.

Ad incontrare Pino, proprietario della pizzeria, è stata Pamela Cuomo con i suoi colleghi Alessandro De Gregorio e Francesco Giacco, mentre si trovavano presso il Binario della Solidarietà per i loro studi di ricerca, attinenti al progetto di cui si stanno occupando all’Università Federico II.

L’occasione è stata perfetta per porre alcune domande e ottenere così qualche piccola informazione in anteprima.

Innanzitutto è stata spontanea una prima riflessione: perché inserire la pizza nella fiera del cioccolato? La risposta è stata decisamente esaustiva: “Quando mi hanno proposto di partecipare a Chocoland – dice Pino – l’ho considerata come una sfida, così ho deciso di proporre la pizza fritta al cioccolato”. Si tratta di una delizia per il palato, fatta esclusivamente con cremosa e gianduiotti.

Pino oltre ad occuparsi in prima persona del suo locale, è molto attivo nel sociale, infatti si è reso disponibile ad avviare un corso di pizzaiolo per gli ospiti del Binario della Solidarietà, che quotidianamente offre ristoro a persone affette da disturbi fisici-psichici o a coloro che si trovano in difficoltà economica e sociale. Pino ha più volte sottolineato la sua attenzione verso gli alimenti che vengono utilizzati in pizzeria, perché la qualità dei prodotti, anche se comporta una spesa più alta, è l’unica strada che garantisce grandi risultati.

Non ci resta quindi che darci appuntamento a Sorrento, per condividere insieme questi momenti di pura dolcezza e avvicinarci così alle gioie delle festività natalizie.