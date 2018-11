Pino di Sant’Agnello: c’è la perizia da parte del WWF

SORRENTO/SANT’AGNELLO – L’ESITO DELLA PERIZIA WWF:

NON C’E’ NESSUN IMMINENTE PERICOLO … BISOGNA PRENDERSI CURA DI QUELL’ALBERO

… IL PERICOLO SAREBBE TAGLIARLO!!!

Il WWF Terre del Tirreno ha consegnato nella giornata di ieri la perizia commissionata agli

esperti per verificare le condizioni di salute di un Pinus pinea che vegeta, da circa 80 anni, in una

proprietà privata nella Piazza Mercato nel Comune di Sant’Agnello.

Mentre proprio in questi giorni si tiene a Mantova la prima edizione del Forum Mondiale sulle

Foreste Urbane, dove oltre 400 esperti da più di 50 Paesi di tutto il mondo si sono riuniti per

discutere un nuovo modello di sviluppo del verde pubblico negli spazi urbani, a Sant’Agnello da

diversi giorni sta tenendo bando, invece, una animosa discussione sulla necessità o meno di

eliminare un grosso pino, che da quasi un secolo incornicia e caratterizza una vasta piazza del

paese realizzata, nei decenni passati, colmando un antico vallone di scorrimento della acque.

L’allarme (che si è dimostrato infondato!) era stato dato dalla società (Cavide s.r.l.) proprietaria

del sito dove vegeta la pianta che, a nome del presidente del Consiglio di Amministrazione Rag.

Castellano, il 9 novembre comunicava al comune il pericolo imminente rappresentato dall’albero

segnalando come si fosse “ulteriormente inclinato” e ne chiedeva il taglio a raso, facendo

riferimento ad una perizia datata 2014, a firma del dott. Agr. Giuseppe Coppola, dove il tecnico

pur accertando le buone condizioni dell’albero ne sottolineava il “rischio” rappresentato dalla sua

posizione ovvero “inclinato sulla strada”.

“Ormai si conoscono i molteplici vantaggi degli alberi in città – dichiara Claudio d’Esposito

Presidente del WWF Terre del Tirreno – da quello ambientale in primis, come rimozione dall’aria di

inquinanti nocivi, riduzione dell’inquinamento acustico, miglioramento delle temperature,

aumento della biodiversità, a quelli socioculturali e salutistici, eppure non si comprende perché si

sia creato tanto allarmismo per un albero che, negli ultimi quattro anni in cui è sotto stretta

osservazione, non si è mosso di un solo centimetro? Nella nota inviata dai privati si fa esplicito

riferimento ai recenti eventi metereologici che hanno interessato il territorio nazionale che

avrebbero indotto, come conseguenza logica (?), a chiedere l’autorizzazione al taglio dell’albero

per scongiurare ogni rischio eventuale. In sintesi: “ho paura di un albero e lo taglio a raso?”.

Francamente ci sembra un ragionamento assurdo e una semplificazione mentale che rischia di

costituire un grave precedente. Ecco perché il WWF, anche sulla base di una convenzione stipulata

con la pubblica amministrazione, si è reso disponibile a fornire il proprio supporto per periziare la

pianta con esperti del ramo.”

Dopo il sopralluogo effettuato con personale qualificato, grazie all’utilizzo di un cestello elevatore

che ha permesso indagini strumentali in quota, effettuate con l’ausilio del resistografo per

misurare la densità del tessuto legnoso, il Dr. Agr. Giuseppe Esposito, incaricato dal WWF, ha

potuto redigere la sua perizia concludendo che: “non sono emerse situazioni di grave pericolo

imminente e/o di evidenti segnali di cedimento strutturali della branca che si protende verso la

pubblica via da far ipotizzare un imminente grave rischio per la pubblica e privata incolumità” e

ha prescritto ulteriori indagini, la manutenzione al cavo installato anni fa e, per ulteriore sicurezza,

l’aggiunta di altri due cavi dinamici. Le condizione del grosso esemplare di pino sono migliorate a

seguito degli interventi del 2014, quando fu eliminata una branca, effettuata una potatura di

bilanciamento e allocato un cavo di monitoraggio e sicurezza. Non è affatto vero che il pino si sia

“ulteriormente inclinato”, come erroneamente segnalato dai proprietari: lo si deduce osservando

il cavo in flessione e confrontando le foto scattate negli anni! Infine è importante sottolineare

l’importanza dell’albero a mitigazione del rischio idrogeologico e i problemi che verrebbero a

presentarsi nel caso di abbattimento della pianta, per la modifica dell’equilibrio instauratosi negli

anni tra l’apparato radicale e il suolo a margine del vallone.

Il possente apparato radicale di tali piante, infatti, oltre ad ancorare il terreno agisce come una

“pompa idrovora” riuscendo ad assorbire ogni giorno diversi quintali di acqua che vengono

riportati in atmosfera con la traspirazione.

“Quello che dispiace è constatare ancora una volta tanto accanimento per abbattere gli alberi –

aggiunge Claudio d’Esposito – Se riflettiamo sul fatto che il numero delle persone che vivono in

città è destinato a crescere (entro il 2050 sei miliardi di persone, il 70% della popolazione globale,

abiteranno nelle città del mondo!) forse comprendiamo che pensare a strategie per rendere le

città più verdi e più salutari è l’unica strada per rendere più felici i loro abitanti. Le città sono

responsabili della produzione di gran parte della CO2 presente in atmosfera e, quindi, di quegli

stessi “gravi cambiamenti climatici” che oggi si tirano in ballo come giustificazione per abbattere

gli alberi. Non tutti però sanno che le foreste e i boschi assorbono circa il 40% della CO2 globale,

quindi portare le foreste nelle città significa combattere il nemico sul suo principale campo di

battaglia. La forestazione urbana è oggi uno degli strumenti più efficaci per ridurre gli effetti

catastrofici del cambiamento climatico e progettare un futuro migliore per le generazioni che

abiteranno la Terra nei prossimi decenni.”

Meta, 28 novembre 2018