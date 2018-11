Piano di Sorrento: URLO new collection autunno/inverno 2018

Si avvicina la stagione invernale, e il negozio d’abbigliamento “URLO” a Piano di Sorrento, presenta la fantastica news collection 2018 autunno inverno. Un’attività che punta sempre a nuove ed eccezionali iniziative per venire incontro alla clientela nel modo migliore. Abbigliamento sempre al passo con i tempi con prezzi fantastici, per questo che è ormai una colonna portante dell’abbigliamento in Penisola Sorrentina, con capi d’abbigliamento alla moda e di grande qualità!

URLO potete trovarlo nel centralissimo Corso Italia.

Per Info – 081 878 7596.

Aggiornato dal 9 ottobre