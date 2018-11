Piano di Sorrento e Sant’Agnello senza acqua a causa di un guasto in Via Madonna di Roselle “Disagi da terzo mondo” , la situazione

Piano di Sorrento. Dal pomeriggio di oggi gli operai della Gori stanno lavorando per un guasto ad una condotta dell’acqua in via Madonna di Roselle. Il guasto sta causando forti disagi al traffico ma ha portato anche, questa sera, all’interruzione improvvisa dell’erogazione idrica in molte zone del paese con notevoli disagi per la cittadinanza. Il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, sta seguendo in prima persona i lavori. Ancora non si hanno notizie sui tempi necessari per ripristinare il servizio ma si spera entro breve termine.

Arrivano centinaia di telefonate nella redazione di Positanonews Penisola Sorrentina, la mancanza d’acqua è estesa, al Bar Marianiello hanno dovuto interrompere il servizio ai clienti all’improvviso, gli altri locali non hanno potuto fare le pulizie, la situazione è estesa anche a Sant’Agnello in Piazza Mercato al bar Due Pini pure hanno dovuto interrompere il servizio. Disagi nelle case, chi si doveva far la doccia dopo cena e domani mattina deve andare a lavorare, la mamma con i bambini che non sa come fare “Sono disagi da terzo mondo – ci dice la donna -, ho i bimbi che piangono e sono da sola”.

“I lavori c’erano da oggi pomeriggio – dicono altri di Cassano -, ci sono stati pure i vigili che hanno transennato, non potevano avvisare prima?”. Al momento non è arrivata alcuna comunicazione a Positanonews sul ripristino dell’acqua, per due comuni una notte da incubo. Abbiamo chiesto al sindaco Vincenzo Iaccarino di avvisarci per poter dare informazioni in tempo reale , la strada era stata fra l’altro sistemata da poco dal Comune “Chiederemo di risistemarla ed asfaltarla”, dice il sindaco . Intanto è il secondo caso a Piano di Sorrento, dopo Via Gennaro Maresca, ed il quarto in Penisola sorrentina , comprendendo pure Viale dei Pini, ma anche Viale degli Aranci. Ovviamente domani si vivrà ancora una giornata di traffico caotico. Consigliamo purdenzialmente per chi vuole andare a Massa Lubrense di andare per Sant’Agata.

All’una faremo un ulteriore aggiornamento.