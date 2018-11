Piano di Sorrento rubata bandiera blu e imbrattata Marina di Cassano , vandalo per amore di “occhi verdi”. Una bellezza fatale per l’ignoto vandalo che gli costerà cara come ci fa sapere con un post il sindaco Vincenzo Iaccarino

Qualcuno ha pensato di compiere un “gesto eroico” alla Marina di Cassano, imbrattando la scogliera e rubando la bandiera blu. Una vergogna assoluta! Denuncerò l’accaduto all’autorità giudiziaria per furto e imbrattamento di area pubblica e accerteremo se sistemi di videosorveglianza hanno registrato le immagini dell’accaduto!

Paolo Avallone