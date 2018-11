Piano di Sorrento riparata dalla GORI la perdita di acqua su Via Gennaro Maresca . Lo veniamo a sapere dal sindaco Vincenzo Iaccarino

“C’era una perdita alla condotta di distribuzione di via dei platani all’altezza del ponte di via Gennaro Maresca, l’acqua fuoriusciva dalla muratura di cemento armato sotto il ponte

La perdita é stata riparata.

Voglio ringraziare Marco Gargiulo per la tempestiva risoluzione non appena ho segnalato la problematica al numero verde della Gori.”