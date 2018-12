Piano di Sorrento. Ragazzo di appena 22 anni messo in carcere per droga. Un fenomeno dilagante

Piano di Sorrento . Un ragazzo dal nome “A.D.E.”, appena di 22 anni, è stato arrestato per droga. Aveva la fedina penale pulita ed è stato beccato, da parte dell’arma dei carabinieri, a casa, con etti di droga e soldi. Il quantitativo di droga era ingente: 312 grammi di hashish e 10 di marijuana. Oltre a questo i soldi ritrovati ammontavano a 600 euro, insieme ad un bilancino per pesare la droga ed un coltello. Sono stati predisposti gli arresti domiciliari. A parte fare i complimenti agli uomini dell’Arma questo episodio dovrebbe far riflettere, come abbiamo più volte rilevato questo è un fenomeno dilagante che nasconde un malessere e sofferenza nei giovani e nelle famiglie, una riflessione doverosa da fare .