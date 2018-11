Piano di Sorrento, Michele Maresca e Barbara Lang di nuovo in gara: i campioni de “I nuotatori del Golfo” in azione

Tornano di nuovo in acqua i campioni della piscina di Piano di Sorrento del Camping dei Pini. Sotto la nuova bandiera de “I Nuotatori del Golfo” i ragazzi Michele Maresca e Barbara Lang, talenti di indiscusso livello, saranno impegnati domani in gare regionali a Monteruscello, Napoli. Non solo Michele e Barbara, ma sono anche altri i giovani campioni impegnati nelle gare in questione e a portare in alto il nome dell’associazione che rappresentano.