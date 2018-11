Piano di Sorrento lavori Gori a Madonna di Roselle, corsa contro il tempo durante la notte. Disagi prima per il traffico di tutta la Penisola Sorrentina, poi da ieri sera per l’improvvisa interruzione idrica per i lavori ad una condotta rotta. La mancanza d’acqua è stata rilevata da Madonna di Roselle a salire, Via Bagnulo, Corso Italia , Piazza Cota, Piazza Mercato , anche nel lato di Sant’Agnello. Praticamente era impossibile avvisare prima e gli operai della GORI stanno lavorando alacremente per risolvere il problema. Un’intero paese in ginocchio per un pezzo di una condotta idrico rotto, come potete vedere nella fotogallery esclusiva di Positanonews, ci fa comprendere come sia fragile e delicata la rete idrica che dovrebbe essere sicuramente mappata e rinnovata, ma i costi sono probabilmente proibitivi per un lavoro completo. La redazione di Positanonews, unica insieme agli operai della GORI e la LARES, è rimasta sul posto fino all’una . Intanto si spera che fra un’ora o al massimo domani mattina torni l’acqua.

di 6 Galleria fotografica Piano di Sorrento lavori Gori a Madonna di Roselle