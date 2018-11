Piano di Sorrento. Durante la pulizia dei fondali di Marina di Cassano rinvenuto un ordigno bellico

Piano di Sorrento. Il Comune in collaborazione con l’Area Marina Punta Campanella e la Guardia Costiera Delegazione Piano di Sorrento ha svolto questa mattina una pulizia dei fondali alla Marina di Cassano. Durante tale attività – come riporta la notizia del sito ufficiale del Comune – nello specchio acqueo antistante la spiaggia dei pescatori, è stato rinvenuto un ordigno bellico sommerso ad una profondità di 1,5 metri. A seguito della segnalazione la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia sotto il comando del C.F. Ivan Savarese ha disposto con ordinanza N°81/2018 “... l’opera di bonifica con il divieto di navigazione e la sosta con unità di qualsiasi tipo, nonché l’esercizio di qualsiasi attività di pesca, di balneazione e di immersione subacquea con esclusione dei mezzi nautici e del personale autorizzato ad effettuare le operazioni di bonifica nell’area di forma rettangolare avente i lati di metri 70 e mt 50, misurati a partire dal molo del porto di Piano di Sorrento“. Il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, ha dichiarato: “Ringrazio la Capitaneria di Porto e il Com. Savarese per la preziosa collaborazione e per il tempestivo intervento per la messa in sicurezza dell’area portuale. Grazie a questa iniziativa che abbiamo realizzato col concorso e il contributo della Città Metropolitana di Napoli oltre a ripulire i fondali marini dai rifiuti abbiamo potuto rinvenire questo ordigno bellico che sarà rimosso in sicurezza dal personale specializzato. Ringrazio il geom. Michele Amodio per la collaborazione che ha assicurato in questa iniziativa insieme alla Guardia Costiera di Piano del com. Paolo Avallone e la Riserva Marina di Punta Campanella”.