Piano di Sorrento: La meravigliosa storia di Maria Vittoria…

Ieri, 16 novembre, il Corriere della Sera ci racconta una storia vera, drammatica e straordinaria, quella di una ragazza di Piano di Sorrento, Maria Vittoria Russo, alla quale all’età di due anni era stata diagnosticata una paralisi cerebrale infantile; il destino e certa medicina le sbattevano la porta in faccia: non avrebbe camminato, non sarebbe mai stata una ragazza come le altre. Marvy dopo un lungo e coraggiosissimo percorso oltre a imparare a camminare è diventata anche dottore in quella Medicina, che adesso sì che ho voglia di scrivere con la emme maiuscola perché è quella che insegna a credere non nei miracoli ma nella forza straordinaria che è in ogni essere umano che ha imparato ad amare la Vita che se ha una caratteristica è quella di non essere mai doma. Solo Frida Kahlo può capire a pieno e salutare il successo di una ragazza così: “Piedi, perché li voglio se ho le ali per volare?”

Luigi De Rosa