Piano di Sorrento. Incidente sul Corso Italia alla Siesta, due ragazze di Sant’Agnello in ospedale

Incidente sul Corso Italia poco dopo la Siesta da Piano di Sorrento a Sant’Agnello . Un ciclomotore , con a bordo due ragazze di Sant’Agnello che procedevano in direzione Piano, si è scontrato con una auto vettura range rover che porcedeva verso Sorrento. Stando alle ricostruzione del conducente dell’autovettura il ciclomotore ha invaso la sua corsia, non si sa se per sorpassare altre auto o per aver perso il controllo. Dallo scontro hanno avuto la peggio le due ragazze, sul posto sono arrivati i vigilantes della Lares, poi l’ambulanza del 118 che ha trasportato le due infortunate all’ Ospedale di Sorrento .