Piano di Sorrento, finalmente approvato il bando per il Garante dei diritti della persona con disabilità.

Sebbene con enorme ritardo, soddisfazione dal M5S per il risultato ottenuto.

Piano di Sorrento – Protocollata nel gennaio del 2017,presso tutti i comuni della Penisola sorrentina la proposta del Movimento 5 Stelle di deliberare l’approvazione dell’istituto del Garante dei Diritti della Persona diversamente abile e del relativo regolamento, il Funzionario Responsabile del II Settore, a distanza di quasi due anni approva il bando, poi da pubblicare, per poter dotare il Comune di Piano di Sorrento di una figura che possa tutelare i diritti delle persone con disabilità. E’ di questi giorni, infatti, il varo della determina n. 538/2018, provvedimento atto ad individuare figure per tale importante ruolo. Affinché ostacoli e problematiche di ordine economico e sociale, che troppo spesso limitano la libertà di chi vive il disagio, siano in modo più spedito risolti.“Era il 30 gennaio 2017” – ha fatto sapere il Consigliere comunale del M5S, Salvatore Mare – “che ne presentammo la proposta, seguita da una mozione, dall’approvazione in Commissione Regolamenti, da una nuova mozione approvata all’unanimità con dlc n.40/2017, da un sollecito, da un’interrogazione, da un sollecito di risposta scritta, da un’interpellanza, da una nota al Prefetto.

A distanza di 645 giorni dobbiamo attendere ancora la pubblicazione del bando oggi approvato per poter finalmente porre la parola fine, e dotare il comune di Piano di Sorrento di una figura che possa tutelare i diritti di tutte le persone con disabilità. Un incarico onorifico a titolo gratuito per una figura completamente svincolata ed autonoma – puntualizza Salvatore Mare – a cui potranno accedere solo professionisti competenti in materia e che intendano dedicarsi alla tutela del portatore di diverse abilità. I quali avranno il compito di vigilare sull’applicazione delle leggi, segnalando le discriminazioni ed intervenendo presso l’Ente, affermando quindi i principi imprescindibili delle persone con diverse abilità, fornendo loro tutte le informazioni sui diritti fondamentali sanciti dai codici nazionali ed internazionali”. – 07 novembre 2018 – salvatorecaccaviello