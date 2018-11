Piano di Sorrento , don Rito Maresca il parroco che coinvolge.. e ora arriva Alpha per la fede. Chiese vuote per parrochi arroccati sull’altare come se fosse un palcoscenico di un teatro dove loro sono i protagonisti e ciechi per il loro ego fanno allontanare i fedeli? Non a Mortora a Piano di Sorrento dove noi di Positanonews sentiamo solo commenti positivi su don Rito.. Un parroco ieratico, non solo per la barba bianca e lo sguardo , ma per la personalità e le parole, ma nello stesso tempo molto “social”, ma non nel senso deleterio di internet, post e like su face book, si impegna con i giovani, apre a loro la porta delle chiese, entra nelle case e fa vita sociale con i propri parrocchiani, come la partita del Napoli venerdì scorso, o l’aperitivo per Ognissanti “Holy hour” che forse ha contrapposto ad Halloween, le feste sempre piene e ora una iniziativa che ci sarà il primo dicembre…

Vuoi condividere la tua fede, ma ti sembra sempre di non riuscire?

Hai la sensazione che la catechesi non riesca ad accendere la vita dello Spirito in te e negli altri?

Vorresti avere un luogo dove tutti possano essere se stessi e condividere le proprie domande e i propri dubbi?

Alpha è per te!