Piano di Sorrento. Domani verrà recuperato l’ordigno bellico rinvenuto nell’area portuale di Marina di Cassano

Piano di Sorrento. Venerdì scorso, nell’ambito dell’iniziativa di pulizia dei fondali alla Marina di Cassano svolta dal Comune in collaborazione con l’Area Marina Punta Campanella e la Guardia Costiera Delegazione Piano di Sorrento, è stato rinvenuto un ordigno bellico sommerso ad una profondità di 1,5 mt nello specchio acqueo antistante la spiaggia dei pescatori. A seguito della segnalazione è stata emessa un’ordinanza dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia con la quale si disponeva l’opera di bonifica con il divieto di navigazione e la sosta con unità di qualsiasi tipo, nonché l’esercizio di qualsiasi attività di pesca, di balneazione e di immersione subacquea con esclusione dei mezzi nautici e del personale autorizzato ad effettuare le operazioni di bonifica nell’area interessata. Domani, martedì 13 novembre, dalle ore 12 avrà inizio l’operazione di recupero dell’ordigno bellico da parte dei palombari del nucleo SDAI di Napoli e Taranto in modo da rimettere l’area in sicurezza e renderla pienamente fruibile.