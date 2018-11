Piano di Sorrento. Una delegazione del Comune domani a Fogliano Redipuglia, si apre l’ipotesi di un gemellaggio in memoria di Mons. Michele Massa

Domani, 11 novembre, una delegazione del comune di Piano di Sorrento si recherà a Fogliano Redipuglia per partecipare alla manifestazione che ricorderà la data che segnò la fine dei combattimenti della Prima Guerra Mondiale con la sottoscrizione dell’armistizio di Compiègne. In tale occasione si svolgerà il Memorial di Pace 11-11-2018 che culminerà in una marcia informale e pacifica che, partendo dal Sacrario Italiano, arriverà al Cimitero Militare Austro-Ungarico. Tra il Comune di Piano di Sorrento e quello di Fogliano Redipuglia sussiste un legame storico-culturale determinato dall’illustre cittadino carottese Mons. Michele Massa, eroico cappellano militare proprio del monumentale cimitero di Redipuglia e a cui è intitolata una lapide commemorativa presso la Cappella del Sacrario italiano ivi edificato e dove apportò il suo prezioso contributo di operosità materiale e spirituale sino al 1953. Proprio in memoria di Mons. Michele Massa domenica scorsa, in occasione della giornata celebrativa nazionale del 4 novembre, è stata svelata una lapide nella centrale Piazza Cota di Piano di Sorrento e, in tale occasione, il Sindaco del Comune di Fogliano Redipuglia, dott.ssa Cristiana Pisano, ha inviato un messaggio in ricordo della figura di Mons. Michele Massa. Si apre, inoltre, la possibilità di avanzare una proposta di gemellaggio tra il Comune di Piano di Sorrento e quello di Fogliano Redipuglia al fine di mantenere ed intensificare i rapporti tra i due Comuni nel segno di valori culturali e storici e nella memoria di Mons. Massa.