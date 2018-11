Piano di Sorrento: Corso Italia chiuso al traffico da Via Bagnulo a Piazza Cota

In vista di una manutenzione straordinaria ai palazzi che hanno subito danni durante l’ “uragano” di lunedì, il Corso Italia è chiuso al traffico fino le 12.00 circa da via Bagnulo a Piazza Cota.

Si invitano gli automobilisti provenienti da Meta, Piano, che si trovano sul Corso Italia, di proseguire la marcia verso Sorrento passando per Via Bagnulo, mentre si invitano tutti quelli provenienti da Vico Equense, di proseguire per via Caracciolo a Meta.