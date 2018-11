Piano di Sorrento, clamorose sentenze del TAR che boccia il Piano Casa per i sottotetti a Trinità Sono quattro sentenze fotocopia, quelle pubblicate nella giornata di ieri dalla sezione napoletana del TAR Campania. Quattro sentenze, frutto del ricorso di altrettanti cittadini, con cui si mette la parola fine su una vicenda che si trascina da tempo. La possibilità di trasformare i locali sottotetto degli edifici realizzati nell’area P.E.E.P. di Trinità in volumi abitativi.

Ebbene i Giudici amministrativi sono stati espliciti: non si può. Hanno accolto cioè la tesi del Comune che aveva negato il permesso ai proprietari.

Lunga e articolata la sentenza che ancora una volta chiama in causa il PUT, il Piano Urbanistico Territoriale dell’area sorrentino-amalfitana.

Nel caso in esame, è proprio la conformità alle norme in materia di paesaggio contenute nel PUT a venire in rilievo per effetto dell’intervento progettato, sicché in alcun modo può dubitarsi della pertinenza del richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale. Inconferente risulta per questo il richiamo dell’autorizzazione paesaggistica n. 36 dell’1.7.2014 di parte ricorrente che si limita a considerare l’aspetto esteriore dei luoghi. Tale atto, peraltro, risulta rilasciato in data antecedente alla pronuncia della Consulta e comunque la valutazione finale sull’intervento non può prescindere dal riferimento al P.E.E.P. Qualunque progetto relativo ad immobili inseriti nel P.E.E.P. necessita di essere valutato in conformità alle previsioni vigenti, tenendo in particolare considerazione il rapporto tra la normativa regionale Campania sul recupero dei sottotetti e quella paesaggistica alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2016. Non è, pertanto, ravvisabile da parte della civica amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato alcuna interpretazione contrastante con quanto sancito dalla Consulta nella pronuncia in questione in quanto, come già stabilito dalla Sezione in precedente pronuncia «le previsioni del PUT debbono ritenersi prevalenti anche sulle disposizioni della LR 19/2009 (cd. Piano Casa Campania), invocata a base dell’istanza di permesso edilizio, che stabilisce una normativa di natura premiale ed eccezionale da sottoporre ad interpretazione restrittiva, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale secondo cui “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerate”.