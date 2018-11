Piano di Sorrento. Biblioteca comunale in condizioni pietose e così il consigliere Antonio D’Aniello si attiva per cercare di trovare una soluzione. Effettivamente, le foto che girano sui social sono davvero sconcertanti: si parla di infiltrazioni, finestre rotte, lesioni ai muri e tanto altro.

“La biblioteca comunale di piano che diventa un circo degli orrori -ha commentato D’Aniello- nonostante il lavoro e la buona volontà dei dipendenti. Abbiamo infiltrazioni, bagni in condizioni pietose, mura e sedie fatiscenti.

Eppure ci sono da anni 200.000 euro pronti per la biblioteca. Cosa aspettiamo?”.

Noi di PositanoNews, come spesso accade, abbiamo voluto toccare con mano e ci siamo recati in loco. Quello che possiamo dire è che è assurdo vi siano cinque aule occupate dall’Istituto Nautico: questo fa sì che tanti altri studenti non possano usufruire del servizio, vista la mancanza di spazi, e tante attività culturali non possano essere portate a termine in una delle biblioteche più attive della Campania. Non capiamo perché ancora queste aule non siano state liberate. Gli studenti del Nautico, oltretutto, non sono in condizioni ottimali per poter seguire al meglio le lezioni. Speriamo che la situazione possa essere presto risolta.