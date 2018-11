Piano di Sorrento: Benvenuta Aria

Piano di Sorrento, facciamo tanti auguri a papà Piergiorgio e mamma Celestina per l’arrivo di Aria da tutta la redazione di Positanonews.

Regalo di Natale più bello non poteva arrivare, anche se con qualche giorno d’anticipo.. La gioia che si prova nell’avere per la prima volta in braccio il frutto di un grande amore, è indescrivibile.

Congratulazioni!!