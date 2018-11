Piano di Sorrento. Approda davanti al Tribunale di Torre Annunziata il contenzioso tra il Comune e l’ingegnere Graziano Maresca

Piano di Sorrento. Prosegue il contenzioso tra l’ex ingegnere capo dell’ufficio tecnico carottese Graziano Maresca ed il Comune di Piano di Sorrento e nei prossimi giorni la questione approderà davanti ai giudici del Tribunale di Torre Annunziata. Tutto nasce dal fatto che lo scorso anno Graziano Maresca aveva deciso di intraprendere la via dell’insegnamento in una scola di Portici e, alla fine dell’anno scolastico, fa richiesta al Comune di Piano al fine di poter tornare ad occupare il suo posto all’interno del palazzo comunale. Ma l’amministrazione comunale carottese – guidata dal sindaco Vincenzo Iaccarino – dopo i necessari consulti legali, respinge la domanda ritenendo necessario che Maresca lasci prima la scuola in modo definitivo. Ma l’ingegnere non ci sta e decide di fare causa al Comune per far valere i propri diritti. Nel frattempo Graziano Maresca viene chiamato a ricoprire il ruolo di docente all’istituto nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento e dal Comune di Meta il sindaco Peppe Tito gli manifesta la volontà di offrirgli un posto all’interno del suo Comune. Ma Maresca resta fermo sulle sue posizioni e decide di andare avanti con la querelle contro il Comune di Piano presentando ricorso al giudice del lavoro. Non resta, quindi, che attendere i prossimi sviluppi della vicenda.