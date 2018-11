Piano di Sorrento, al via i cantieri della metanizzazione. Ecco le strade

I cantieri della metanizzazione aprono a Sorrento. Gli interventi sono dietro l’angolo considerando, che sono stati votati con tanto di delibera di giunta. La notizia di questi lavori esce contemporaneamente alle insistenti voci di un rimpasto di maggioranza retta dal sindaco Vincenzo Iaccarino. Questo intervento non comporterà costi a carico del Comune, ed è a totale carico della Concessionaria, ovvero la società Italgas.

Il vicesindaco Pasquale D’Aniello che caldeggia tale intervento come una grande opportunità, evidenzia la praticità dell’operazione anche in termini di convenienza economica, come si evince dagli atti. Intanto sono state individuate alcune strade che saranno interessate dagli interventi sulla rete. Seguendo la roadmap approvata in giunta, gli operai saranno operativi in prima e seconda traversa di via Bagnulo, via Madonna di Rosella, vico Mortora, primo e secondo tratto di via Santa Margherita, traversa Gottola, via San Michele, via Breccioni, via Sant’Agostino, corso Italia (altezza Pozzopiano), via Gennaro Maresca e via Petrulo.